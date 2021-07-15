В Киеве остановились поезда на красной линии метро, человек попал под поезд

Столичное метро Фото из открытых источников

ЧП случилось на перегоне "Дарница" - "Левобережная"

В Киеве человек попал под поезд на красной линии метро. Об этом сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена" в Telegram.

Отмечается, что ЧП произошло на перегоне "Дарница" – "Левобережная".

Сейчас на месте работают специалисты.

Подчеркивается, что половина линии не работает - поезда временно курсируют только от станции "Крещатик" до "Академгородка".

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Напомним, ранее в Киеве остановили движение метрополитена от станции "Площадь Льва Толстого" до станции "Почтовая площадь". Пассажир упал на колею.