В Киеве нашли артиллерийские снаряды времен мировых войн

Опасные находки ликвидировали установленным образом

В пятницу, 19 марта, в Деснянском и Подольском районах столицы обнаружили четыре артиллерийских снаряда времен прошлых войн. Об этом сообщает пресс-служба ДСНС.

Согласно сообщению, три из них обнаружил гражданин, который наткнулся на предметы, похожий на боеприпасы, в лесу по адресу г. Киев, Деснянский район, ул. Радистов.

Пиротехники, прибывшие на место, идентифицировали опасную находку как артиллерийские снаряды различных калибров: АС-152 мм – 1 единица, АС-122 мм – 1 единица, АС-76 мм – 1 единица. Также были проведены работы по проверке прилегающей территории на наличие других боеприпасов.

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Как отмечается, в тот же день на стройке на ул. Выговского в Подольском районе столицы был обнаружен артиллерийский снаряд калибра 122 мм.

Все взрывоопасные предметы уничтожены путем подрыва в специально отведенном месте.

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Напомним, ранее возле села Масел Зборовского района Тернопольской области нашли обломки американского истребителя времен Второй мировой войны Р-39 "Аерокобра".