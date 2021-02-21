В Киеве накрытие возле стройплощадки обрушилось на стихийный рынок

К счастью, обошлось без пострадавших

В Киеве возле станции метро "Героев Днепра" на стихийный рынок обрушилось накрытие под строительной площадкой. Об этом сообщает Telegram-канал "Жизнь Оболонского района".

Отмечается, что в результате инцидента, к счастью, никто не пострадал. На фото с места происшествия видно, что металлическая конструкция упала прямо на тротуар с торговым рядом. Вероятно, накрытие не выдержало веса снега.

Ранее сообщалось, что в Киеве на предприятия составили почти 50 протоколов из-за некачественной уборки снега и сосулек. Действующие правила благоустройства предусматривают, что территория вокруг здания или временного сооружения должна быть убрана в радиусе 10 метров, а не только у входа.

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Напомним, недавно на одной из столичных строительных площадок упал кран. Пользователи соцсетей вспомнили популярное высказывание главы Киева Виталия Кличко и предположили, что кран, как и Шулявский путепровод, тоже "немного устал".