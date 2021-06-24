В Киеве на пяти пляжах обнаружили кишечную палочку
Ими рекомендуют пользоваться только как зонами отдыха
На пяти пляжах столицы в пробах воды обнаружили превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки, поэтому отдыхающим рекомендуют не купаться. Об этом сообщает Госпродпотребслужба в городе Киев.
Как отмечается, превышение зафиксировали в воде на пляжах "Троещина", "Радуга", "Тельбин", "Вербный" и "Пуща-Водица".
"Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве рекомендует пользоваться этими пляжами исключительно как зонами отдыха населения без купания", - отметили в ведомстве.
Также в Госпродпотребслужбе отметили, что восстановить возможность купания можно будет после возвращения показателей к нормативным значениям.
Напомним, ранее из-за сильных дождей и накопления мусора море у побережья Одессы начало "цвести" и приобрело неестественный оливково-зеленый оттенок.