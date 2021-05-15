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В Киеве на одной из центральных улиц ограничивают движение транспорта до конца июня

На этот период запланирован капитальный ремонт

Фото из открытых источников

С 16 мая, и до конца июня в центре столицы, на ул. Льва Толстого частично ограничат движение для проведения капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор"

Согласно сообщению, будет обновлен участок между ул. Митрополита Липковского и ул. Тарасовской, а первый этап продлится с 07:00 16 мая до 27 июня.  

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Как отмечается, сначала работы будут выполнять на части от ул. Назаровской до ул. Тарасовской (в направлении ул. Владимирской).

Так ремонт выполнят в комплексе с капитальным обновлением двух путепроводов на ул. Льва Толстого, чтобы дважды не ограничивать движение. Во время ремонта движение будет частично ограничено.

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Ремонт на ул. Льва Толстого Facebook-страница КК "Киевавтодор"

Напомним, с субботы, 15 мая, в столице стартовал новый сезон работы фонтанов, перед открытием коммунальщики провели все подготовительные работы. 

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