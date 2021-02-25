В Киеве на Индустриальном мосту ограничивают движение транспорта из-за капремонта

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Ограничения будут действовать до конца весны

С субботы, 27 февраля, в Киеве частично ограничивают движение транспорта на Индустриальном путепроводе, поскольку коммунальщики начинают капитальный ремонт. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба КГГА.

"С 07:00 27 февраля до 31 мая на Индустриальном путепроводе частично ограничат движение транспорта. Начинается первый этап капитального ремонта Индустриального путепровода", - говорится в сообщении.

Известно, что на выходных работы начинают на части путепровода в направлении центра, а на следующей неделе – также в направлении Борщаговки.

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Как отмечается, во время работ движение будет частично ограничено на 1,5 полосы на обеих частях путепровода. Работы выполнят в комплексе с обновлением ул. Борщаговской.

Кроме этого, во время первого этапа ограничат проход пешеходов на части путепровода в сторону центра. Пешеходы смогут двигаться по тротуару путепровода со стороны станции метро "Шулявская".

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Напомним, накануне в столице возле станции метро "Шулявская" подземный переход затопило горячей водой.