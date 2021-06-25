В Киеве мужчина в метро упал на рельсы: Движение на синей ветке временно остановлено
Мужчина упал на рельсы на станции " Майдан Незалежности"
В Киеве остановили движение метрополитена от станции "Площадь Льва Толстого" до станции "Почтовая площадь". Пассажир упал на рельсы. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Как отмечается, мужчина упал на станции "Майдан Незалежности".
Движение осуществляется на участках "Теремки"-"Олимпийская" и "Контрактовая площадь"-"Героев Днепра".
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По данным КП "Киевский метрополитен", движение поездов в метрополитене восстановлено в обычном режиме.
"Сегодня на станции "Майдан Независимости" пассажир упал на рельсы. На месте работают правоохранители и медики", - отметили в ведомстве.
Напомним, ранее в Киевском метрополитене произошел небольшой пожар, который работники подземки взялись тушить шваброй.