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В Киеве могут увеличить тарифы на отопление: В КГГА назвали причину

Фото из открытых источников

В КГГА заявляют, что цена на газ стремительно растет

В Киеве планируют пересмотреть тарифы на отопление, учитывая предложенную "Нафтогазом" фиксированную цену на газ. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает "РБК-Украина". 

"Нафтогаз" предложил фиксированную цену на длительный период, но эта цена выше, чем была в предыдущих тарифах. Есть объективная предпосылка для пересмотра тарифов, для их относительного увеличения", - заявил Пантелеев.

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Он также отметил, что Украина имеет собственную добычу газа, а цена на собственный газ не превышает 4 тыс. грн за тысячу кубов.

"Предлагаем условно определить газ собственной добычи как газ социального назначения, который будет использоваться для предприятий теплоснабжения", - отметил представитель КГГА.

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Напомним, ранее стало известно, что Киевская городская государственная администрация вводит рекомендованный авансовый платеж за отопление. Такая система была раньше, когда платежи за отопление были равномерно распределены на весь год.

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