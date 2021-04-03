В Киеве из-за взрыва обрушился дом: Под завалами могут быть люди

По предварительной информации, произошел взрыв газа в гараже возле дома

В Киеве, в частной зоне Соломенского района произошел взрыв в доме. В результате двухэтажное здание обвалилась. Вполне вероятно, что под завалами могут находиться люди. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве.

Согласно сообщению, авария произошла сегодня, 3 апреля, на улице Карла Маркса около 15:43. К дому сразу прибыли спасатели.

По предварительной информации, произошел взрыв газа в гараже возле дома. В результате гараж и соседнюю летнюю кухню разрушено полностью, часть дома тоже. Точные причины инцидента еще устанавливают.

Владелица гаража рассказала, что там никого не было, когда произошел взрыв. Однако в других зданиях могли находиться люди. Спасатели разбирают завалы и ищут пострадавших.

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Напомним, утром 2 апреля в Харькове прогремел взрыв на предприятии по переработке семян подсолнечника на масло. В результате один человек погиб, еще один пострадал.