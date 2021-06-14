В Киеве из-за праздников изменили график массовой вакцинации в МВЦ

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Предварительная запись начнется утром 15 июня

На этой неделе из-за праздников и длинных выходных вакцинацию в столичном МВЦ перенесли на четверг и пятницу, 17 и 18 июня. Об этом сообщает Helsi.me.

"Вакцинацию перенесли на 17-18 июня, четверг-пятницу из-за официальных "длинных" выходных на Троицу, когда большинство жителей города выезжают по собственным делам", - говорится в сообщении.

Как отмечается, предварительная запись через сайт helsi.me начнется утром во вторник, 15 июня. Со всеми пользователями, которые создали записи на 19-20 июня, свяжутся представители сервиса и предложат заблаговременно зарезервированные даты и места для вакцинации.

Известно, что как всегда будет 2 очереди: "живая" и по предварительной записи. С собой нужно иметь смс с деталями записи от helsi.me, установленное приложение "Дия", паспорт+ИНН.

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Напомним, ранее в МОЗ заявили, что за выходные, 12-13 июня, в центрах массовой вакцинации против COVID-19 привили 31 305 человек.