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В Киеве и Киевской области сегодня ожидается сильный ветер

РБК-Украина

Объявлен І уровень опасности

В понедельник, 3 мая, в столице и Киевской области ожидаются сильные порывы ветра. Об этом сообщает пресс-служба ДСНС

"По данным Укргидрометцентра, днем 3 мая в Киевской области порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, в КГГА напомнили основные рекомендации, которых следует придерживаться во время сильного ветра:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
  • избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, что в Украине 3 мая будет преобладать изменчиво облачная погода и без осадков. 

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