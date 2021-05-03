В Киеве и Киевской области сегодня ожидается сильный ветер

Объявлен І уровень опасности

В понедельник, 3 мая, в столице и Киевской области ожидаются сильные порывы ветра. Об этом сообщает пресс-служба ДСНС.

"По данным Укргидрометцентра, днем 3 мая в Киевской области порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в КГГА напомнили основные рекомендации, которых следует придерживаться во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, что в Украине 3 мая будет преобладать изменчиво облачная погода и без осадков.