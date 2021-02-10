В Киеве фиксируют снижение больных гриппом и ОРВИ

В медучреждения госпитализировали 639 человек

В течение прошлой недели в Киеве подтвердили около 10 тысяч случаев гриппа и ОРВИ. Об этом заявил столичный мэр Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

"Хочу отметить, что немного уменьшается в столице количество больных, у которых врачи диагностируют грипп и ОРВИ. По данным "Киевского городского лабораторного центра МОЗ Украины", на прошлой неделе в столице зарегистрировали около 10 тысяч больных", – сказал Кличко.

По словам мэра, среди заболевших более 6 тысяч взрослых и более 3,8 тысячи детей. Более 43% больных детей – школьного возраста.

В медучреждения госпитализировали 639 человек.

"Поэтому еще раз призываю всех беречься. Соблюдать элементарные правила. И при первых же признаках болезни обращаться к врачам", – добавил Кличко.

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Напомним, начальник Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что пик заболеваемости гриппом и ОРВИ, к которым относится и коронавирусная инфекция COVID-19, придется на февраль.