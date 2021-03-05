Почти 15 тыс. больных: В Киеве резко возросла заболеваемость гриппом

Городской глава призвал киевлян беречься и при необходимости обращаться за помощью к врачам

Виталий Кличко Фото из открытых источников

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице наблюдается резкое увеличение количества больных гриппом и ОРВИ. Об этом он рассказал во время брифинга.

"Хочу отметить, что увеличивается в столице и количество больных гриппом и ОРВИ. По данным "Киевского городского лабораторного центра МОЗ Украины", на прошлой неделе в Киеве зарегистрировали почти 15 тысяч больных. Из них 8,5 тысячи взрослых и более 6 тысяч детей", - рассказал городской глава.

Также Кличко уточнил, что более 60% больных детей – это дети школьного возраста. Также за прошедшую неделю в медучреждения столицы госпитализировали 754 человека, в том числе 80 детей.

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Напомним, за минувшие сутки в Киеве подтвердили 910 случаев коронавирусной болезни COVID-19.