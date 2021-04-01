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В Киеве до 16 апреля запретили плановые госпитализации пациентов

Фото из открытых источников

Запрет распространяется на заведения национального уровня

Учитывая ужесточение карантина с 5 по 16 апреля в государственных и коммунальных медицинских учреждениях столицы будет запрещено проводить плановые госпитализации. Об этом говорится в протоколе заседания Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. 

Как отмечается, несмотря на запрет, оказание медицинской помощи разрешено в таких ситуациях: 

  • осложненное течение беременности и родов;
  • медицинская помощь беременным, роженицам и новорожденным;
  • для пациентов с онкологическими и пульмонологическими заболеваниями в специализированных учреждениях здравоохранения;
  • паллиативная помощь в стационарных условиях;
  • проведение других неотложных мероприятий по госпитализациям, если есть угроза жизни и здоровью.

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Кроме этого, запрещается проведение плановых госпитализаций, кроме оказания высокоспециализированной помощи по жизненноважным показаниям, в учреждениях национального уровня, расположенных в столице.

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Напомним, с понедельника, 5 апреля, в Киеве усиливаются карантинные ограничения. В частности, работа общественного транспорта будет осуществляться только по специальным пропускам, а также комиссия по техногенной безопасности рекомендует магазинам ввести специальное приоритетное время для пенсионеров.

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