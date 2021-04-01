В Киеве до 16 апреля запретили плановые госпитализации пациентов
Запрет распространяется на заведения национального уровня
Учитывая ужесточение карантина с 5 по 16 апреля в государственных и коммунальных медицинских учреждениях столицы будет запрещено проводить плановые госпитализации. Об этом говорится в протоколе заседания Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Как отмечается, несмотря на запрет, оказание медицинской помощи разрешено в таких ситуациях:
- осложненное течение беременности и родов;
- медицинская помощь беременным, роженицам и новорожденным;
- для пациентов с онкологическими и пульмонологическими заболеваниями в специализированных учреждениях здравоохранения;
- паллиативная помощь в стационарных условиях;
- проведение других неотложных мероприятий по госпитализациям, если есть угроза жизни и здоровью.
Кроме этого, запрещается проведение плановых госпитализаций, кроме оказания высокоспециализированной помощи по жизненноважным показаниям, в учреждениях национального уровня, расположенных в столице.
Напомним, с понедельника, 5 апреля, в Киеве усиливаются карантинные ограничения. В частности, работа общественного транспорта будет осуществляться только по специальным пропускам, а также комиссия по техногенной безопасности рекомендует магазинам ввести специальное приоритетное время для пенсионеров.