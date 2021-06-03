В Киеве дадут новые имена площадям, а также переименуют ряд улиц. Список

Майдан Независимости Фото из открытых источников

Также имена предоставили двум школам в Оболонском районе

Комиссия по вопросам наименований Киевской городской госадминистрации решила назвать безымянные площади и скверы, а также переименовать несколько улиц. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Как отмечается, сквера на углу Андреевского спуска и Боричевого Тока было присвоено имя известного оперного певца, Героя Украины, который погиб в боях на Донбассе, Василия Слепыш.

Кроме этого, комиссия присвоила названия новые названия одной улице и двум площадям:

проезда от улицы Профессора Подвысоцкого до жилого комплекса "Новопечерские Липки" в Печерском районе название "улица Николая Костомарова";

безымянной площади на пересечении улиц Леонида Первомайского и Мечникова в Печерском районе названия "Кловская площадь";

безымянной площади на пересечении проспекта Отрадного и улицы Героев Севастополя в Соломенском районе названия "площадь Отрадная".

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Также были переименованы ряда улиц и переулков:

переименование улицы Академика Кржижановского в Святошинском районе на улицу Емельяна Прицака;

переименование переулка Бабушкина в Шевченковском районе в переулок Сеньковский;

переименование улицы Кайсарова в Голосеевском и Соломенском районах в улицу Холодноярскую;

переименование улицы Крайней в Деснянском районе на улицу Осипа Мандельштама;

переименование улицы Совхоз "Совки" в Соломенском районе на улицу Пронівську;

переименование переулка Радищева в Соломенском районе в переулок Юрия Матущака;

переименование улицы Саратовской в Шевченковском районе на бульвар Павла Вирского;

переименование улицы Павла Вирского в Деснянском районе на улицу Анатолия Авдиевского;

переименование переулка Валентины Терешковой 2-го в Дарницком районе в переулок Кристины Алчевской.

Как отмечается, в детской школе искусств № 5 Оболонского района было присвоено имя выдающегося украинского хормейстера и дирижера, Героя Украины, народного артиста Украины, профессора Льва Николаевича Венедиктова, а в школе № 29 И-III ступеней Оболонского района. Киева - имя выдающегося полководца, военного деятеля, последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского.

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Напомним, ранее в Киеве траву на склоне возле Андреевской церкви пришлось косить в экстремальных условиях, для этого музейные работники использовали свои "альпинистские" навыки.