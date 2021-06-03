В Киеве дадут новые имена площадям, а также переименуют ряд улиц. Список
Также имена предоставили двум школам в Оболонском районе
Комиссия по вопросам наименований Киевской городской госадминистрации решила назвать безымянные площади и скверы, а также переименовать несколько улиц. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Как отмечается, сквера на углу Андреевского спуска и Боричевого Тока было присвоено имя известного оперного певца, Героя Украины, который погиб в боях на Донбассе, Василия Слепыш.
Кроме этого, комиссия присвоила названия новые названия одной улице и двум площадям:
- проезда от улицы Профессора Подвысоцкого до жилого комплекса "Новопечерские Липки" в Печерском районе название "улица Николая Костомарова";
- безымянной площади на пересечении улиц Леонида Первомайского и Мечникова в Печерском районе названия "Кловская площадь";
- безымянной площади на пересечении проспекта Отрадного и улицы Героев Севастополя в Соломенском районе названия "площадь Отрадная".
Также были переименованы ряда улиц и переулков:
- переименование улицы Академика Кржижановского в Святошинском районе на улицу Емельяна Прицака;
- переименование переулка Бабушкина в Шевченковском районе в переулок Сеньковский;
- переименование улицы Кайсарова в Голосеевском и Соломенском районах в улицу Холодноярскую;
- переименование улицы Крайней в Деснянском районе на улицу Осипа Мандельштама;
- переименование улицы Совхоз "Совки" в Соломенском районе на улицу Пронівську;
- переименование переулка Радищева в Соломенском районе в переулок Юрия Матущака;
- переименование улицы Саратовской в Шевченковском районе на бульвар Павла Вирского;
- переименование улицы Павла Вирского в Деснянском районе на улицу Анатолия Авдиевского;
- переименование переулка Валентины Терешковой 2-го в Дарницком районе в переулок Кристины Алчевской.
Как отмечается, в детской школе искусств № 5 Оболонского района было присвоено имя выдающегося украинского хормейстера и дирижера, Героя Украины, народного артиста Украины, профессора Льва Николаевича Венедиктова, а в школе № 29 И-III ступеней Оболонского района. Киева - имя выдающегося полководца, военного деятеля, последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского.
Напомним, ранее в Киеве траву на склоне возле Андреевской церкви пришлось косить в экстремальных условиях, для этого музейные работники использовали свои "альпинистские" навыки.