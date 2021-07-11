В Киев запретили въезд грузовиков из-за жары: Сколько продлится ограничение
Запрет действует на всех подъездах к столице
В воскресенье, 11 июля, в Киеве ввели ограничения на въезд грузовиков в город из-за жары. Об этом информирует пресс-служба патрульной полиции столицы.
"Сегодня, 11 июля, с 10:30 ограничивают въезд тяжеловесного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из - за превышения дневной температуры воздуха более +28°С", - говорится в сообщении.
Отмечается, что запрет действует на всех подъездах к Киеву.
Отмечается, что о снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 19:00).
Напомним, ранее мы писали, что из-за повышения температуры на территории Киевской области вводят ограничения на движение большегрузных транспортных средств. Такие меры необходимы для сохранения асфальтного покрытия.