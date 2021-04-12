В КГГА назвали сроки возобновления приема детей в 1 классы

Фото из открытых источников

Нужно, чтобы ситуация с COVID-19 стабилизировалась

Прием детей в 1 класс столичных школ планируют возобновить в мае, после того, как стабилизируется ситуация с распространением коронавируса. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

"Хочу успокоить всех родителей будущих первоклассников — прием в школы начнется в мае. В связи с карантинными ограничениями, мы вынуждены приостановить прием детей в 1-е классы школ Киева, который должен был начаться сегодня", - отметил представитель КГГА.

Также Мондриевский отметил, что граждан обязательно проинформируют о новой дате, а как только "ситуация стабилизируется приемная комиссия сможет восстановить безопасный прием".

Новости по теме: Во Львовской области директору школы угрожают общественные работы за буллинг учеников

Напомним, на прошлой неделе власти столицы решили приостановить набор первоклассников в школы учитывая непростую ситуацию с распространением коронавируса COVID-19 в городе.