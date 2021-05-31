В центре Киева произошла стрельба: На месте работает полиция

Иллюстративное фото

Информация о пострадавших уточняется

Правоохранители выясняют обстоятельства конфликта со стрельбой в Печерском районе Киева. На месте работает оперативно-следственная группа и наряды полиции. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Киеве.

По предварительным данным, на улице Глазунова между мужчинами вспыхнул конфликт. В какой-то момент один из них достал пистолет и сделал несколько выстрелов вверх. Правоохранители устанавливают всех участников инцидента.

Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений управления полиции в Печерском районе.

"После проведения первоочередных следственных действий этому событию будет дана правовая квалификация", - отмечается в прессрелизе.

Новости по теме: В Киеве мужчина открыл стрельбу на улице и ранил военнослужащего

Напомним, ранее в Святошинском районе столицы один из пассажиров автобуса выстрелил в водителя из-за телефонных разговоров в салоне.