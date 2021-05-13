В центре Киева осквернили арт-объект о крымских политзаключенных

О вандализме уже сообщили правоохранителям

В столице неизвестные повредили арт-объект в подземном переходе на Европейской площади, посвященный политическим заключенным оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор".

Согласно сообщению, злоумышленники нанесли на стены краской нецензурную брань, пентаграммы, фразы, которые разжигают религиозную рознь и другие надписи.

Вандализм обнаружили коммунальщики, которые утром убирали переход. Сейчас дорожная служба обратилась в полицию.

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Как отмечается, арт-объект "Подземная безысходность" создал грузинский художник Давид Кухалашвили. На стенах перехода нарисовали 98 тюремных дверей, за каждыми – скрытая одна из историй политических заключенных Кремля.

Сейчас за решеткой находятся 98 крымчан из-за их активной общественной позиции или религиозных взглядов.

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Напомним, ранее во время обысков в оккупированном Крыму сотрудники ФСБ РФ застрелили человека.