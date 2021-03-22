В центре Киева ФЛП протестуют из-за введения карантинных ограничений

Участники акции требуют разрешить малому и микробизнесу работать

В центре столицы ФЛП вышли на акцию протеста из-за введения карантинных ограничений для малого и микробизнеса на период локдауна. Об этом сообщает PavlovskyNews.

Согласно сообщению, участники митинга начали свое шествие по проезжей части Крещатика от Майдана в сторону КГГА.

Известно, что акцию планировали провести возле Офиса президента, однако организаторы решили, что подобный митинг после актов вандализма от сторонников Стерненко может дискредитировать предпринимателей.

Учитывая это ФЛП направятся мимо Офиса президента в сторону Кабмина, где пройдет основная часть акции.

Напомним, ранее стало известно, что правительство может возобновить все программы помощи предпринимателям, действовавшим в 2020 году, в том числе и выплаты ФЛП по 8 тысяч гривен.