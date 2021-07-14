Ушла эпоха: С сегодняшнего дня Киев переходит на е-билеты

За нововведения на наземном транспорте вводится усиленный контроль. Штраф за неуплаченный проезд составляет 160 гривен

С сегодняшнего дня, с 14 июля, общественный транспорт Киева начинает работу без кондукторов. Бумажные билеты для проезда окончательно выходят из обращения. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на "Киевпастранс".

"Первым на е-билет перешел фуникулер – с 14 сентября 2020 года. С 1 октября 2020 года оборот бумажных билетов прекратили на Троещинской линии скоростного трамвая, 1 ноября – на городской электричке. С 1 декабря полностью на электронный билет перешел скоростной трамвай на Борщаговке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следующим шагом стал отказ от бумажных разовых талонов в городских автобусах, троллейбусах и трамваях.

Этот этап начался с 1 июля, бумажные билеты окончательно выйдут из обращения 14 июля.

Подчеркивается, что электронные билеты доступны через мобильное приложение и карту "Киев Цифровой", их также можно приобрести в терминалах самообслуживания, сети "Т-киоск", терминалах EasyPay, IBOX, 2click. QR-билеты покупаются в кассах Киевского метрополитена.

Сейчас идет разъяснительная работа среди пассажиров. Льготные категории населения по-прежнему продолжат пользоваться своими льготами.

Сообщается, что сейчас общественный транспорт Киева работает без кондукторов. Они получили предложение перейти на должность контролера, или другие свободные вакансии в предприятии.

Отмечается, что только за вчера около 370 сотрудников перешли в службу контроля. Все, кто не продолжил сотрудничество с предприятием, полностью получили выходное пособие.