Столичный Гостиный двор стал памятником национального значения

Это позволит начать работу над противоаварийными и реставрационными работами

Правительство изменило категорию памятников "Комплекс сооружений Контрактовой площади" и Гостиный двор (по проектным материалам архитектора Л. Руска 1809 года) в городе Киеве на категорию национального значения, а также присвоило им охранные номера. Об этом сообщает прессслужба Минкульта.

В министерстве отмечают, что это решение будет способствовать сохранению и популяризации культурного наследия национального значения. В частности, оно позволит Фонду государственного имущества передать памятник в управление Министерству культуры и информационной политики, а затем – начать работу над противоаварийными и реставрационными работами.

"Комплекс сооружений Контрактовой площади" является одной из древнейших площадей города Киева и одним из самых выдающихся памятников градостроительства, архитектуры города и страны. Он сохранил свою аутентичность и материально-техническую, пространственную структуру, которая отличается особым типом организации пространства в пределах сложившейся окружающей застройки с присущими именно Контрактовой площади историческом развитии функциональной организации территории с акцентом на общественную, культурную и научно-просветительскую функции.

Центральную композиционную роль в застройке площади играет Гостиный двор, который по своим архитектурным особенностям объединен с окружающей застройкой", - отметили там.

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Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал запуск программы " большая реставрация" в 2021 году. По его словам, в нее включат объекты, которые являются не инфраструктурными, а прежде всего историческими.