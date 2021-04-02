live
Новости » Киев Читати новину українською

Ситуация с COVID-19 в столице приближается к критической, - Кличко

Виталий Кличко Фото из открытых источников

Сейчас в медучреждениях находятся около 4,5 тыс. больных

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в столице приближается к критической. Об этом он рассказал в эфире "Радио Свобода".

"Ситуация, к сожалению, непростая, мягко говоря. Ситуация приближается к критической, и мы ни в коем случае не хотим довести до критического предела. Критический предел может означать коллапс медицинской системы. Что означает коллапс медицинской системы? Это значит, если человек заболел и ему нужна помощь, он звонит, а врачи говорят: "Извините, пожалуйста, мы не можем вам предоставить помощь: у нас отсутствуют кровати, у нас отсутствует оборудование, у нас отсутствуют врачи", – сказал городской глава.

Новости по теме: Радуцкий: Украину ожидают еще более сложные испытания из-за мутаций COVID-19

Также Кличко отметил, что столичная власть увеличивает количество мест и оборудования в больницах для COVID-пациентов. В частности переоборудуют отделения, которые никогда не были инфекционными.

"Сейчас мы переоборудуем очень быстро, и количество коек в стационарных медучреждениях Киева – 6200", – рассказал Кличко уточнил, что сейчас в больницах находятся около 4,5 тыс. больных COVID-19, почти 3,5 тыс. нуждаются в искусственной вентиляции легких или кислородной поддержке.

Новости по теме: Киевская область с 5 апреля усиливает карантин: Что запрещено

Напомним, учитывая усиление карантина с 5 по 16 апреля в государственных и коммунальных медицинских учреждениях столицы будет запрещено проводить плановые госпитализации

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Собака Байдена Мейджор снова искусала человека Европейское турне Блинкена, или Как США проводят внешнюю политику Крымский конфуз СБУ, ЧВК Семенченко, цена звонка Байдена Зеленскому. Итоги "Страны" Байден позвал Путина на климатический саммит

программы канала ZIK

ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ - ОНЛАЙН
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |
Пресс-конференция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля | Год работы правительства
Политические провокации. Принудительная вакцинация. Санкции против СМИ | Голос народа | 25.02.21
Встреча Уруского с Кадыровым. Сомнительная вакцинация. Давление власти |
Украину