Ситуация с COVID-19 в столице приближается к критической, - Кличко

Виталий Кличко Фото из открытых источников

Сейчас в медучреждениях находятся около 4,5 тыс. больных

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в столице приближается к критической. Об этом он рассказал в эфире "Радио Свобода".

"Ситуация, к сожалению, непростая, мягко говоря. Ситуация приближается к критической, и мы ни в коем случае не хотим довести до критического предела. Критический предел может означать коллапс медицинской системы. Что означает коллапс медицинской системы? Это значит, если человек заболел и ему нужна помощь, он звонит, а врачи говорят: "Извините, пожалуйста, мы не можем вам предоставить помощь: у нас отсутствуют кровати, у нас отсутствует оборудование, у нас отсутствуют врачи", – сказал городской глава.

Также Кличко отметил, что столичная власть увеличивает количество мест и оборудования в больницах для COVID-пациентов. В частности переоборудуют отделения, которые никогда не были инфекционными.

"Сейчас мы переоборудуем очень быстро, и количество коек в стационарных медучреждениях Киева – 6200", – рассказал Кличко уточнил, что сейчас в больницах находятся около 4,5 тыс. больных COVID-19, почти 3,5 тыс. нуждаются в искусственной вентиляции легких или кислородной поддержке.

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Напомним, учитывая усиление карантина с 5 по 16 апреля в государственных и коммунальных медицинских учреждениях столицы будет запрещено проводить плановые госпитализации.