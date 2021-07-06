Сбежал из-под стражи: В Киеве разыскивают мужчину, совершившего тяжкое преступление

На поиски злоумышленника ориентирован личный состав столичной полиции.

В столице правоохранители разыскивают 35-летнего подозреваемого в совершении тяжкого преступления, сбежавшего из-под стражи. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

"Подольским управлением полиции за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины, разыскивается Замятин Евгений Владимирович, 12.06.1986 года рождения, который 06.07.2021 совершил побег из-под стражи", - говорится в сообщении.

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Также правоохранители назвали приметы беглеца: 35 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, был одет в серую футболку, синие джинсы и темные кроссовки.

Как отмечается, правоохранители просят людей, владеющих информацией о месте нахождения данного гражданина, незамедлительно сообщить по номерам телефонов 097-893-84-14, 063-431-73-74 или на спецлинию 102.

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Напомним, недавно в аэропорту Харькова задержали гражданина Российской Федерации, который находился в международном розыске Интерпола.