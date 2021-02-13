С понедельника садики и школы Киева возобновляют работу

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Однако существует и возможность продления ограничений

Столичные школы и детские сады, прекратившие свою работу из-за сильных снегопадов, планируют возобновить работу с 15 февраля. Об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко в эфире канала "Украина 24".

По его словам, об окончательном решении станет известно до конца дня, однако в планах возобновить работу заведений с понедельника.

"По состоянию на это время пока говорим о том, что школы и детские сады с понедельника будут работать. Дистанционный режим ввели только на два дня", – сказал Бондаренко.

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В то же время он не отверг вариант того, что ограничения и дистанционное обучение могут продолжить.

"Если мы будем понимать и иметь соответствующие рекомендации... о не только резком снижении температуры, но и невозможности нормально добраться из-за снегопада, конечно, можем продолжить такой дистанционный режим. Но пока такое решение не принято", – добавил чиновник.

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Напомним, учитывая ухудшение погодных условий школы Львова перевели на дистанционное обучение, а городские власти рекомендовали объявить пятницу, 12 февраля, выходным для учреждений, организаций и предприятий.

Также из-за непогоды не работали школы, а дети перешли на дистанционное обучение в Черкассах и Ровно.