С начала выдачи спецпропусков на транспорт, в сети начать их продавать, - КГГА

Столичные власти обратились к правоохранителям из-за мошенников

Согласно сообщению, после начала выдачи специальных пропусков на проезд в общественном транспорте, в интернете начали появляться объявления об их продаже.

В департаменте отметили, что спецбилеты бесплатно выдаются тем организациям, которые обеспечивают жизнедеятельность страны и города – это медицинские работники, правоохранители, работники жилищно-коммунальной сферы, рабочие супермаркетов и аптек, социальные работники и тому подобное.

прессслужба КГГА

прессслужба КГГА

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Напомним, в Киеве из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 5 апреля общественный транспорт будет работать по специальным пропускам, которые будут выдаваться только работникам предприятий критической инфраструктуры. Кроме того, с понедельника закрываются все школы и детские сады.

Позже стало известно, что столичные власти планируют выдать около 400 тысяч спецпропусков на общественный транспорт, который будет работать во время ограничений в специальном режиме.