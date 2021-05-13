live
Новости » Киев Читати новину українською

Работу аэропорта "Киев" прекратят для проведения модернизации

Международный аэропорт "Киев" Фото из открытых источников

Планируют построить новую взлетно-посадочную полосу

В 2023 году международный аэропорт "Киев" им. И. Сикорского на несколько месяцев прекратит свою работу для проведения реконструкции. Об этом заявил председатель совета директоров аэропорта Денис Костржевский в интервью Центру транспортных стратегий

По его словам, реконструкцию планируют провести в два этапа. Сначала в 2022 году без остановки полетов проведут ремонт рулевых дорожек, однако уже в следующем году работу аэропорта остановят, чтобы реконструировать взлетно-посадочную полосу. 

"В 2023 году остановлена работа предприятия для реконструкции ВПП. Для того, чтобы укрепить ВПП, ее нужно полностью демонтировать, заменить грунт и затем положить новую. Сейчас полоса из асфальтобетона. Новая будет из бетона. Подрядчики уверяют, что смогут сделать эту работу за 8-9 месяцев", - отметил Костржевский.

Новости по теме: Аэропорт "Ужгород" возобновляет работу: Названа дата

Он также уточнил, что во время работ планируют продолжить полосу 460-500 метров, это позволит принимать другие типы самолетов, в частности Airbus А330. 

Кроме этого, планируется увеличить категорию аэропорта, что позволит принимать самолеты в более плохих погодных условиях и повысит безопасность полетов.

Новости по теме: В Украине могут подешеветь билеты на внутренние авиаперевозки, - Шмыгаль

Напомним, ранее стало известно, что Европейский инвестиционный банк предоставит Украине 270 миллионов евро на модернизацию международного аэропорта "Борисполь"

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Сборную Украины не допустили к участию в Кубке Европы по метанию Украинская теннисистка выиграла турнир в Загребе, одолев в финале россиянку ФК "Динамо" вошел в топ-20 самых непобедимых команд Европы Нардеп Жан Беленюк выиграл бронзу на чемпионате Европы

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника
Эскалация конфликта на Донбассе |
Выплаты ФОПам. Местные бюджеты. Карантин | Заседание Кабинета министров Украины, 31.03.21
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |