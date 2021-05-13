Работу аэропорта "Киев" прекратят для проведения модернизации

Международный аэропорт "Киев" Фото из открытых источников

Планируют построить новую взлетно-посадочную полосу

В 2023 году международный аэропорт "Киев" им. И. Сикорского на несколько месяцев прекратит свою работу для проведения реконструкции. Об этом заявил председатель совета директоров аэропорта Денис Костржевский в интервью Центру транспортных стратегий.

По его словам, реконструкцию планируют провести в два этапа. Сначала в 2022 году без остановки полетов проведут ремонт рулевых дорожек, однако уже в следующем году работу аэропорта остановят, чтобы реконструировать взлетно-посадочную полосу.

"В 2023 году остановлена работа предприятия для реконструкции ВПП. Для того, чтобы укрепить ВПП, ее нужно полностью демонтировать, заменить грунт и затем положить новую. Сейчас полоса из асфальтобетона. Новая будет из бетона. Подрядчики уверяют, что смогут сделать эту работу за 8-9 месяцев", - отметил Костржевский.

Он также уточнил, что во время работ планируют продолжить полосу 460-500 метров, это позволит принимать другие типы самолетов, в частности Airbus А330.

Кроме этого, планируется увеличить категорию аэропорта, что позволит принимать самолеты в более плохих погодных условиях и повысит безопасность полетов.

Напомним, ранее стало известно, что Европейский инвестиционный банк предоставит Украине 270 миллионов евро на модернизацию международного аэропорта "Борисполь".