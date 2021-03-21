Протест на Банковой: В Офисе президента назвали сумму причиненных убытков

Офис президента Фото из открытых источников

Сумма может увеличиться

Участники беспорядков, произошедших накануне на Банковой, нанесли повреждения зданию Офиса президента на два миллиона гривен. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба офиса.

"По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания Офиса президента оцениваются примерно в два миллиона гривен. Накануне все этажи были наполнены дымом", - говорится в сообщении.

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Также в Офисе президента отметили, если не начать смывание краски со здания в течение 72 часов, то она въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими.

Как отмечается, первые два этажа здания были сооружены в конце XIX в., другие достроены в начале ХХ века.

Напомним, накануне, 20 марта, сторонники активиста Сергея Стерненко вышли на акцию под Офис президента. Сначала митинг проходил мирно, но впоследствии демонстранты начали жечь петарды и файеры, бить окна и разрисовывать здание.

Позже полиция открыла уголовное производство по факту событий во время акции сторонников активиста Сергея Стерненка возле Офиса президента и задержала одного из ее участников.