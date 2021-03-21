Протест на Банковой: В Офисе президента назвали сумму причиненных убытков
Сумма может увеличиться
Участники беспорядков, произошедших накануне на Банковой, нанесли повреждения зданию Офиса президента на два миллиона гривен. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба офиса.
"По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания Офиса президента оцениваются примерно в два миллиона гривен. Накануне все этажи были наполнены дымом", - говорится в сообщении.
Также в Офисе президента отметили, если не начать смывание краски со здания в течение 72 часов, то она въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими.
Как отмечается, первые два этажа здания были сооружены в конце XIX в., другие достроены в начале ХХ века.
Напомним, накануне, 20 марта, сторонники активиста Сергея Стерненко вышли на акцию под Офис президента. Сначала митинг проходил мирно, но впоследствии демонстранты начали жечь петарды и файеры, бить окна и разрисовывать здание.
Позже полиция открыла уголовное производство по факту событий во время акции сторонников активиста Сергея Стерненка возле Офиса президента и задержала одного из ее участников.