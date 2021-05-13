В департаменте градостроительства и архитектуры КГГА проходят обыски

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Чиновников подозревают в злоупотреблениях

Прокуратура Киева в четверг, 13 мая, проводит обыски в департаменте градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Там пояснили, что правоохранители проверяют факты возможного злоупотребления служебным положением должностных лиц Департамента во время согласования и выдачи разрешений, в частности на строительство или реконструкцию объектов в Киеве.

В причастности к махинациям также подозревают ряд физических и юридических лиц, деятельность которых связана с предоставлением услуг в сфере градостроительства и архитектуры.

В прокуратуре уточнили, что обыски проводят на основании постановлений суда в помещениях КГГА и дома у руководителей департамента и "связанных" лиц.

По данным прокуратуры, по результатам обысков, проведенных 11-12 мая, сообщение о подозрении вручили уже 11 лицам. Среди них - действующие работники департаментов КГГА, коммунальных и подрядных предприятий, в том числе и руководители.

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Напомним, накануне в "Киевзеленстрое", в КП "Спецжилфонд", в "Киевавтодоре", в "Киевском институте земельных отношений", "Киевгорсвете", а также в департаментах земельных ресурсов и социальной политики провели обыски. Как тогда сообщалось, в ходе следственных действий семи бывшим и действующим должностным лицам сообщили о подозрении. Сегодня на них отреагировал мэр города Виталий Кличко.