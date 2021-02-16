"Продавали инвалидность": В Киеве на взяточничестве разоблачили двух врачей

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Злоумышленницы требовали 3 тыс. долларов за присвоение второй группы инвалидности

В Киеве правоохранители задержали председателя медико-социальной экспертной комиссии и ее сообщницу на вымогательстве неправомерной выгоды, в размере 3 тыс. долларов, за предоставление соответствующей медицинской документации и принятие положительного решения в установлении группы инвалидности. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно сообщению, в ноябре 2020 года врач Центра первичной медико-санитарной помощи сообщила пациенту, что за предоставление ему необходимого вывода и описания болезни ему необходимо передать деньги частями в кратчайший срок. Первый платеж в размере 30 тыс. грн мужчина передал врачу сразу. Еще 10 тыс. грн потерпевший передал посреднице, которая взамен отдала ему медицинское заключение по подтверждению второй группы инвалидности.

Правоохранители задержали чиновницу и ее сообщницу-врача как только та принесла деньги в кабинет.

По данному факту события обеим фигуранткам сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (Принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

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