Поминальные дни в Киеве пройдут по графику и под контролем полиции, - Кличко

Виталий Кличко Фото из открытых источников

Также будет привлечен дополнительный транспорт для перевозки граждан

На период поминальных дней посещения кладбищ в столице будут осуществлять по графику и под усиленным контролем полиции и "Муниципальной охраны". Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

"Город разработал порядок посещения кладбищ во время поминальных дней. В частности, Департаменту жилищно-коммунальной инфраструктуры поручили навести порядок на коммунальных кладбищах. Там убирают мусор, где необходимо – восстанавливают ограждение. Также город разработал график посещения кладбищ в поминальные дни", - рассказал Кличко и добавил, что ознакомиться с графиком можно на Официальном портале Киева.

Как отмечается, Департамент транспортной инфраструктуры также обеспечит дополнительные автобусы, чтобы люди могли добраться на кладбища в поминальные дни.

По словам мэра, во время поминальных дней у кладбищ будут патрулировать усиленные наряды полиции и "Муниципальной охраны", которые будут контролировать ситуацию и соблюдение противоэпидемических правил.

"Город выходит из локдауна. Но дальнейшая ситуация зависит от каждого из нас. От того, насколько мы будем осторожными. В частности, и во время Пасхальных праздников. Проведите их с самыми близкими и родными. В кругу семьи. Время ходить в гости и собираться большими компаниями еще придет. Сегодня главное – не вызвать новой волны болезни. Иначе локдаун был бесполезным", - подчеркнул мэр.

Новости по теме: На Пасхальные праздники в Украине будут работать более 13 тысяч храмов

Напомним, с 1 мая Киев ослабляет строгие карантинные ограничения, теперь в городе будут действовать противоэпидемические меры оранжевой зоны.