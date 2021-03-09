Подозреваемую в убийстве женщины-полицейского в Киеве взяли под стражу, - прокуратура

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Подозреваемой является 37-летняя жительница столицы

Подозреваемую в убийстве женщины-полицейского в Дарницком районе столицы взяли под стражу на два месяца. Об этом сообщает в Telegram Киевская городская прокуратура.

"По ходатайству Киевской городской прокуратуры подозреваемой в умышленном убийстве женщины-полицейского избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, такое решение принял Шевченковский райсуд столицы на заседании во вторник, 9 марта 2021 года.

Также известно, что правоохранители изъяли предполагаемое орудие преступления - нож. Сейчас продолжается дальнейшее установление всех обстоятельств и мотивов убийства. Назначен ряд экспертных исследований. Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 15 лет лишения свободы.

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Напомним, ночью 7 марта возле дома по проспекту Бажана в Киеве обнаружили тело 37-летней женщины - старшего инспектора одного из департаментов Нацполиции Украины - с многочисленными ножевыми ранениями.