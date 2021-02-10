Под Офис президента вышли протестовать ветераны-силовики

Протестующие утверждают, что выходящие сейчас на пенсию сотрудники органов получают в два-три раза больше их

Силовики-пенсионеры вышли на митинг под Офис президента и Центральный дом офицеров, чтобы выразить недовольство низкими пенсиями. Об этом сообщает PavlovskyNEWS.

В частности, протестующие утверждают, что выходящие сейчас на пенсию сотрудники органов получают в два-три раза больше их.

В то же время ветераны-силовики рассказали, что Верховный суд постановил начислять им больше денег, однако, этого не случилось. Митингующим говорят о дефиците средств на это.

В связи с этим митингующие требуют от властей разобраться и решить проблему.

Напомним, ранее состоялась масштабная акция протеста физических лиц-предпринимателей в Киеве возле посольства Соединенных Штатов Америки в Украине.