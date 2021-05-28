Под Киевом разыскивают арестованного, сбежавшего из зала суда
Мужчину подозревают в совершении разбоя
В Киевской области проводят спецоперацию и разыскивают арестованного, который сбежал из зала суда в Ирпене. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.
"Отделом полиции №2 Бучанского районного управления полиции разыскивается арестованный Мамедсой (Мамедов) Афрас Куддасар-Оглы 1973 г. р., уроженец Азербайджана, который 28.05.2021 года сбежал из-под стражи Ирпенского городского суда", - говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители проводят спецоперацию в Бучанском, Фастовском, Белоцерковском, Вышгородском, Обуховском и Броварском районах Киевской области.
Кроме этого, в полиции рассказали приметы мужчины: на вид 40-45 лет, рост около 175 см, среднего телосложения, был одет в футболку белого цвета и черные штаны.
Напомним, недавно в Николаеве задержали местного жителя, причастного к убийству известного краеведа, кандидата исторических наук Владимира Щукина.