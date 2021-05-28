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Под Киевом разыскивают арестованного, сбежавшего из зала суда

Мужчину подозревают в совершении разбоя

Фото из открытых источников

В Киевской области проводят спецоперацию и разыскивают арестованного, который сбежал из зала суда в Ирпене. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона

"Отделом полиции №2 Бучанского районного управления полиции разыскивается арестованный Мамедсой (Мамедов) Афрас Куддасар-Оглы 1973 г. р., уроженец Азербайджана, который 28.05.2021 года сбежал из-под стражи Ирпенского городского суда", - говорится в сообщении.

Правоохранители разыскивают беглеца из зала суда Национальная полиция Киевской области

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Сейчас правоохранители проводят спецоперацию в Бучанском, Фастовском, Белоцерковском, Вышгородском, Обуховском и Броварском районах Киевской области.

Кроме этого, в полиции рассказали приметы мужчины: на вид 40-45 лет, рост около 175 см, среднего телосложения, был одет в футболку белого цвета и черные штаны.

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Напомним, недавно в Николаеве задержали местного жителя, причастного к убийству известного краеведа, кандидата исторических наук Владимира Щукина.

 

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