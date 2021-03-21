Под Киевом разоблачили "реабилитационный центр", где пытали и эксплуатировали людей

Подпольный реабилитационный центр в Киевской области Национальная полиция Украины

Большинство удерживаемых лиц не имели никаких зависимостей

В селе Петропавловская Борщаговка, что под Киевом, прекратили деятельность подпольного реабилитационного центра, где незаконно удерживали людей и подвергали их пыткам. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно сообщению, накануне в милицию поступила информация о том, что в городе Ирпень возле одной из многоэтажек трое неизвестных связали мужчину и силой затолкали в автомобиль, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Через некоторое время удалось установить местонахождение автомобиля, на котором похитили потерпевшего. По этому адресу в селе Петропавловская Борщаговка находился один из "реабилитационных центров".

Как отмечается, в заведении незаконно удерживали по неизвестным причинам несколько десятков человек, большинство из которых не страдают ни на алкогольное, ни на наркозависимость. Эти лица содержались в суровых условиях, с металлической решеткой на окнах, пострадавшим категорически запрещалось выходить на улицу, кроме этого их пытали.

Установлено, что так называемый центр не имел никакой разрешительной документации на ведение любой медицинской практики.

К противоправной деятельности были причастны шесть человек, пятеро из которых задержаны. Они заключали договоры с родственниками наркозависимых, получали большие средства за их реабилитацию, но на самом деле лечение не осуществляли, а издевались над людьми.

Сейчас правоохранители разыскивают шестого фигуранта и устанавливают других лиц, причастных к совершению данного правонарушения.

По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса, предусматривающей наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Напомним, недавно в Ровенской области разоблачили мужчину, который объявил себя пастором и организовал незаконный реабилитационный центр для накро- и алкозависимых, где пытали людей.