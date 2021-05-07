Под Киевом мужчина чуть не убил полицейского и устроил тройное ДТП

Сейчас правоохранитель находится на больничном

В Вишневом, недалеко от Киева, водитель-нарушитель совершил наезд на полицейского, который составлял админпротокол, а во время попытки побега устроил тройное ДТП. Об этом сообщает в Facebook начальник Национальной полиции Киевской области Андрей Небытов.

"6 мая в городе Вишневое, на всем известном переезде, работник группы реагирования патрульной полиции Бучанского РУП зафиксировал нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля NISSAN. Мужчина нарушил правило проезда перекрестка. Как все "всегда спешащие наглецы", повернул с крайней правой полосы влево, тем самым, как он думал, оставив "в дураках" весь левый ряд, который стоял в очереди", - написал Небытов.

После того, как сотрудник полиции обратился к водителю для составления административного протокола, тот сначала не реагировал, а затем попытался скрыться и совершил наезд на правоохранителя, а затем устроил еще три ДТП.

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Как отмечается, в результате ДТП были повреждены легковушка, кроссовер Mazda и мотоцикл. Правонарушитель от освидетельствования отказался, его задержали и поместили в изолятор временного содержания.

"Сейчас правонарушителю инкриминируют ст. 348 УКУ - Убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа или его близких родственников в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей. Теперь злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или даже пожизненное заключение", - рассказал начальник полиции и добавил, что пострадавший правоохранитель остался жив и сейчас находится на больничном.

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Опубліковано Андрієм Нєбитовим Пʼятниця, 7 травня 2021 р.

Напомним, недавно на Варшавской трассе возле Киева случилось столкновение двух автомобилей, а впоследствии произошел взрыв, в результате чего заживо сгорел человек.