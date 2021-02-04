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По возможности оставайтесь дома: В столице просят не пускать детей в школу 5 февраля

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Это связано с ухудшением погодных условий

Из-за непогоды, которую ожидают 5 февраля, столичные власти просят не пускать детей в школу, а оставить дома, если есть такая возможность. Об этом сообщает в Facebook Департамент образования и науки Киева. 

"Уважаемые родители, просим быть внимательными! 5-го февраля ожидается ухудшение погодных условий: снижение температуры воздуха, гололедица, сильные порывы ветра. Школы Киева будут работать. Однако предлагаем вам, если есть такая возможность, оставить детей дома", - говорится в сообщении.

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Также в департаменте отметили, что педагогические коллективы ориентированы организовать образовательный процесс в смешанном формате.

Как отмечается, уменьшение нагрузки, в частности, на автомобильный трафик позволит коммунальным службам максимально эффективно бороться с последствиями непогоды.

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Напомним, ранее в Укргидрометцентре предупредили, что с 5 февраля в Украину придет похолодание

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