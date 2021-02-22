Передача гостайны "ДНР": В Киеве задержали чиновника ГФС

Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения и отстранении от должности

В столице задержали сотрудника Главного оперативного управления Государственной фискальной службы, который передавал государственные тайны участникам так называемой "ДНР". Об этом сообщила пресс-служба офиса генпрокурора.

"Подполковник налоговой милиции, приобщив свою жену - гражданку Украины, которая проживает на непідконтрольній Украине территории и работает в структуре так называемого Министерства доходов и сборов "ДНР", контактировал с участниками незаконных военных формирований "ДНР" и выполнял их задания разведывательного характера", - говорится в сообщении.

Так, злоумышленник через разные электронные почтовые ящики передавал секретные данные о личном составе органов государственной безопасности и разведывательных органов Украины, их налоговую отчетность, выборку из таможенной базы в отношении внешнеэкономических операций госпредприятий оборонного заказа по суммам контрактов, перечня экспортируемых товаров и конечных получателей представителям незаконных военных формирований "ДНР".

Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения и отстранении от должности.

В то же время правоохранители проверяют других лиц, которые могли способствовать "деятельности" информатора НВФ. Также следователи провели обыски по месту работы и жительства задержанного.

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Напомним, ранее полиция задержала в Харькове гражданина Украины, который был завербован ФСБ РФ для сбора и передачи секретных данных о военных разработках.