Пандемия прогрессирует: COVID-больницы Киева заполнены почти наполовину

Anadolu Agency

В столице ежесуточно госпитализируют 300 инфицированных пациентов

По состоянию на сегодня, 13 октября, отделения больниц Киева, принимающие больных коронавирусом, заполнены почти на 47%. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко в Facebook.

По его словам, в городе ежесуточно госпитализируют 300 инфицированных пациентов.

Так, Александровская больница, которая является опорным медучреждением для приема COVID-больных, ежедневно принимает более 50 новых пациентов.

"Сегодня на стационарном лечении в Киеве, с подтвержденным диагнозом COVID-19, находятся 1837 пациентов. 1297 из них - в тяжелом состоянии. 30 больных подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще 155 пациентов - на неинвазивной искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержки нуждаются 1512 больных", - отметил Кличко.

Также он добавил, что на сегодня в стационарах с подозрением на коронавирус находится 195 человек.

"Инфекционисты подчеркивают, что более 95% пациентов, попадающих в больницу с коронавирусом, - непривитые. К тому же у невакцинированных больных чаще случаются осложнения вследствие болезни", - подчеркнул городской глава.

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Как сообщалось ранее, в Украине за минувшие сутки, 12 октября, выявили 16 309 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, госпитализировали 4 901 человека, зафиксирован 471 летальный случай, выздоровели 6 462 человека.