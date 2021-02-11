Остается Московским: ОАСК отменил переименование проспекта в честь Бандеры

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Суд постановил, что решение КГГА было незаконным

Окружной административный суд города Киева отменил решение местных властей о переименовании Московского проспекта в честь Степана Бандеры. Соответствующий приговор суда опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Суд постановил, что решение КГГА было незаконным.

"Признать незаконным и отменить решение Киевского городского совета от 07.07.2016 года №559/559 "О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве", - говорится в сообщении.

В то же время окружной суд постановил отменить переименование улицы Суворова на ул. Михаила Емельяновича-Павленко.

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Напомним, недавно Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства принял решение рекомендовать переименование поселка городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области на Нью-Йорк.