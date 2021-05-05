Нынешний апрель в Киеве оказался холоднее нормы, - климатологи

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Количество осадков было близким к норме

Среднемесячная температура апреля 2021 года в Киеве оказалась ниже климатической нормы на 2°С. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура апреля в Киеве составила +8,0°С, что на 2°С ниже климатической нормы", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, холоднее всего в столице было 8 апреля, когда минимальная температура опустилась под утро до минус 0,5°С, а теплее всего – 30 апреля, когда максимальная температура поднялась до +22,0 градусов.

Что касается осадков, то на проспекте Науки их выпало близко к норме – 45 мм, что на 3 мм больше средних многолетних показателей.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, что погода в мае будет теплее, чем обычно.