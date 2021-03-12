Непогода в Киеве: Кличко призвал объявить пятницу коротким рабочим днем

В столице ожидается значительное ухудшение погодных условий

Сегодня в Киеве ожидается резкое ухудшение погодных условий - сильный ветер, снижение температуры, возможен снегопад. В связи с этим мэр столицы Виталий Кличко обратился к руководителям предприятий с просьбой объявить короткий рабочий день. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

"Я обращаюсь к руководителям предприятий и организаций. По возможности, сделайте для сотрудников сегодня короткий рабочий день", - подчеркнул глава города.

Как отметил Кличко, это необходимо, чтобы на дорогах не было больших пробок и чтобы развести во времени нагрузку на общественный транспорт столицы, в работе которого могут быть перебои из-за непогоды.

Он также попросил тех киевлян, которым нет острой нужды ехать в город, остаться дома.

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Напомним, ранее в Украине было объявлено штормовое предупреждение на 12 марта. В ряде регионов прогнозируется сильный ветер и гололедица. Киев в их числе.