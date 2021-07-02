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Настоящий водопад: На мосту Патона в Киеве прорвало трубу теплосети

Мост Патона в Киеве Фото из открытых источников

Теплосеть под мостом построили в 1962 году

В столице на трубопроводе под мостом Патона произошел прорыв, в результате чего вода водопадом выливалась в Днепр. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"Под мостом Патона произошло повреждение магистральной теплосети диаметром 600 мм. Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" локализовала место повреждения", - говорится в сообщении.

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Как отметили в КП "Киевтеплоэнерго", сейчас идет подготовка к проведению ремонтных работ, которые осуществят верхолазы. Проводят откачку воды из трубопровода, после чего начнется активная фаза работ.

Напомним, недавно в столице на улице Электриков в результате прорыва трубопровода образовался "гейзер" высотой несколько метров. 

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