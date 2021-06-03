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На рынке "Столичный" в Киеве вспыхнула стычка с петардами и дымовыми пакетами

Причиной конфликта является выяснение прав собственности

Утром в четверг, 3 июня, на территории рынка "Столичный" произошел конфликт с применением дымовых пакетов и петард. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киевской области

"Сегодня на спецлинию полиции "102" поступили обращения граждан о нарушении публичного порядка на территории рынка "Столичный", применение дымовых пакетов и петард", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли наряд реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа, взрывотехники и спецназовцы. Правоохранителям удалось избежать физического противостояния между сторонами инцидента.

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Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал, начаты следственные действия в админздании рынка. Доступ к указанному помещению сейчас ограничен.

Сейчас полиция охраняет публичный порядок и проводит превентивные мероприятия на рынке "Столичный". В ближайшее время будет дана правовая оценка действиям участников конфликта и принято решение о привлечении их к ответственности.

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Напомним, на прошлой неделе на территории рынка " Столичный" раздались взрывы и едва не вспыхнул конфликт между частными лицами и незнакомцами.

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