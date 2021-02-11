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На Куреневке в Киеве провалился асфальт: стала известна причина

КГГА

Сейчас авария локализована

В Киеве на самотечном коллекторе на ул. Петропавловской произошла авария. Из-за этого движение транспорта ограничено. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горадминистрации в своем Telegram.

"Авария на самотечном коллекторе на ул. Петропавловской локализована. Движение транспорта ограничено. Водоснабжение и водоотведение потребителей во время ремонтных работ ограничиваться не будет. Сейчас проводятся работы по установке перекачки стоков", - сказано в сообщении.

Отмечается, что железобетонный коллектор был построен в 1961 году, глубина его залегания - 2,5 метра.

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Ранее сообщалось, что во вторник, 29 сентября, во Львове под передними колесами легкового автомобиля провалилась дорога.

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