Метрополитен Киева может ограничить работу 15 октября: В чем причина

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На НСК "Олимпийский" пройдет футбольный матч

Метрополитен Киева может ограничить работу 15 октября проведение футбольного матча на НСК "Олимпийский". Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"В пятницу в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 17:00) между командами "Шахтер" (Донецк) и "Заря" (Луганск), возможны некоторые изменения в работе столичного метро", - говорится в сообщении.

Как отмечается, перед началом игры возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход. А после завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

В частности механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

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Напомним, что во Львовской области на трассе Киев-Чоп произошло двойное дорожно-транспортное происшествие. В результате в районе села Ивашковцы осложнилось движение транспорта.

Кроме этого, в Киеве почти на неделю перекроют движение автотранспорта по Владимирскому проезду.

Так, с 21:00 11 октября до 24: 00 часов 17 октября будет перекрыто движение на Владимирском проезде - от улицы Малой Житомирской до улицы Михайловской.