Масштабные акции 9 мая в Киеве не планируются, - Крищенко

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко МВД Украины

Заявлено несколько немасштабных акции

Заявки на проведение в Киеве 9 мая масштабных акций, приуроченных ко Дню победы над нацизмом, в настоящее время не поступали, немногочисленные мероприятия памяти состоятся в Парке вечной славы и на других объектах, которые касаются Второй мировой войны. Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас есть ряд заявок на проведение мероприятий 9 мая, они стандартные. Состоится панихида в 8 утра в Парке Славы у могилы Неизвестного солдата, организованная Украинской православной церковью. В 9 часов - торжественное возложение цветов", - рассказал Крищенко.

По его словам, есть заявка на мероприятие - чествование памяти и автопробег - от представителей ОО "Институт правовой политики и социальной защиты".

"В 10 часов - возложение цветов у памятника Ватутину и в 11 - у Мемориала вечной славы, заявлено участие до 200 человек", - отметил он.

По словам начальника полиции Киева, также от этой организации заявлен автопробег, но количество автомобилей, которые примут в нем участие, пока не известно.

Кроме того, как сообщил начальник главка, есть заявка на возложение цветов от ОО "Гражданская солидарность "в 10 часов, заявлено участие до 200 человек.

По словам Крищенко, ожидается, что наиболее массовым мероприятием станет возложение цветов в Парке Славы, организованное городской организацией ветеранов Украины.

"В нем примут участие ветераны, представители районных организаций. Начало - в 10: 30, а в 11-й начнется движение колонны", - отметил он, добавив, что в прошлом году в таком мероприятии приняли участие около 300 человек.

Также, как рассказал руководитель полиции Киева, в 11 часов начнутся мероприятия в Национальном музее истории Второй мировой войны, организованные Киевской городской администрацией.

"Пока других заявок, заявок на многочисленные мероприятия нет", - добавил Крищенко.

Руководитель столичной полиции сообщил, что правопорядок в Киеве будет обеспечивать стандартное количество нарядов полиции. "Безусловно, будет усиление патрулями Нацгвардии", - сказал он.

"Уже с сегодняшнего дня мы начинаем усиленное патрулирование в Парке Славы и на других объектах, которые касаются Второй мировой войны. Также усиленное патрулирование будет там, где состоятся государственные мероприятия", - уточнил руководитель полиции Киева.

По его словам, в Парке Славы будут дежурить кинологи, взрывотехники, а при необходимости будут проводиться поверхностные проверки, чтобы избежать каких-то конфликтных ситуаций.

Отвечая на вопрос о том, есть ли сейчас оперативная информация о каких-то готовящихся провокациях 9 мая, Крищенко сказал: "Могут быть определенные обострения. Мы живем в воюющей стране и всегда готовы к каким-то провокациям. У нас есть тесное сотрудничество и обмен информацией со Службой безопасности Украины, поэтому мы полностью готовы и будем обеспечивать правопорядок", - заверил Крищенко.

Он также напомнил о запрете использования символики тоталитарного режима, в частности георгиевской ленты, за что предусмотрена административная ответственность.

Что касается мероприятий 8 мая, то, по словам Крищенко, они будут только официальным, на нескольких локациях, точной информации относительно их проведения пока нет.

Ранее правоохранители заявляли, что памятные мероприятия в Одессе в связи с годовщиной событий 2 мая состоялись спокойно, серьезных правонарушений не зафиксировали.