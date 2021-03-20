Локдаун в Киеве: В КГГА предупредили о возможных ограничениях в метро
Речь идет об ограничении входа в метро в пиковые часы
Заместитель мэра Киева Владимир Бондаренко заявил, что с введением красной зоны карантина городской транспорт столицы будет работать с ограничениями, в частности количество пассажиров могут ограничить и в метро. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".
По словам Бондаренко, ограничение работы общественного транспорта предусматривает, что перевозки возможны только, если заполнена половина мест, которые определены техническим паспортом.
Он заявил, что ограничения в метрополитене будут применять в зависимости от количества пассажиров. Также в подземке легче контролировать соблюдение получения правил индивидуальной защиты и ношения масок.
"В то же время, возможны ограничения на вход в станцию метрополитена, чтобы избежать массового скопления людей в вестибюлях, на станции и в подвижном составе. Это ограничение будет работать следующим образом - если количество людей велико в утренние или вечерние часы пик, часть дверей в вестибюль станции будет закрываться. Таким образом поток людей будет минимизироваться", - рассказал заместитель.
Напомним, из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью на коронавирус с 20 марта и до 9 марта в Киеве начали действовать жесткие карантинные ограничения.