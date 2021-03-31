Локдаун в Киеве могут ужесточить в пятницу: Названо условие

Киев Фото из открытых источников

Карантинные ограничения могут ужесточить на всех уровнях

Ситуация с коронавирусом в Киеве критическая, поэтому локдаун в городе могут усилить, если Национальная академия медицинских наук не предоставит дополнительные койки для зараженных коронавирусом. Об этом заявил в эфире "Украина 24" председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, карантинные ограничения могут ужесточить на всех уровнях.

"Если Национальная академия медицинских наук не предоставит 500 коек, как обсуждалось, то будет в пятницу приниматься решение об усилении карантина", - сообщил он.

Рубан отметил, что в городе могут прекратить работу детсадов, младших классов (1-4 класса) и работу общественного транспорта.

"Что касается транспорта, то можно сказать, что "Укртрансбезпека" игнорирует свои обязанности по контролю транспорта... Выявляются многочисленные нарушения правил", - сообщил он.

Сейчас город находится в "красной" зоне карантина, также в Киеве действуют дополнительные карантинные ограничения, введенные местными властями.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что через рост заболеваемости на коронавирус COVID-19 самой сложной является ситуация с заполненностью больниц в Киеве и Одессе.