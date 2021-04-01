В КГГА допускают продолжение локдауна в Киеве после 16 апреля

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Однако, местные власти надеются, что к тому времени динамика заболеваемости снизится

Заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Валентин Мондрыивский назвал вполне возможным, что после 16 апреля карантинные ограничения в Киеве могут продлить. Об этом он рассказал в эфире Общественного радио.

"Локдаун после 16 апреля могут продолжить, ведь мы не можем спрогнозировать какой будет ситуация с заболеваемостью, но надеемся, что эти три недели карантина по 16 апреля (учитывая ограничения, введении неделю назад в столице, - ред.) уже начнут давать результаты, и мы будем иметь положительную динамику в середине апреля, разорвем цепочку заболеваемости и сможем рассматривать вариант послабления ограничений", — рассказал Мондрыивский.

Он также отметил, что власть понимает негативное влияние ограничений на экономику и бизнес, но такой шаг пока необходим, поскольку ситуация в больницах сложная.

"Подобные решения — об усилении карантина — сейчас принимаются на уровне многих стран, чтобы снизить количество заболеваний и нагрузку на медицинскую систему", — пояснил заместитель.

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Напомним, что в столице с 20 марта ввели новые карантинные ограничения. В частности, они предусматривали запрет работы ТРЦ, театров, кинотеатров, заведений общественного питания (только навынос), переход на дистанционное обучение.

Накануне мэр Виталий Кличко заявил, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 5 апреля общественный транспорт столицы будет работать по специальным пропускам, которые будут выдаваться только работникам предприятий критической инфраструктуры.